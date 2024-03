Vereadores Tonhão e Marcus Bazé filiam-se ao PSDB

Foi dada a largada para as eleições municipais de 2024, marcada para 6 de outubro. Com o início da janela partidária, período em que políticos podem trocar de partido sem prejuízo do mandato, vereadores de Três Lagoas começam a migrar para outras agremiações visando a reeleição.

Em Três Lagoas, pelo menos, nove vereadores vão aproveitar esse período para trocar de partido. Alguns, se permanecerem em suas agremiações, temem não serem reeleitos.

O PSDB é o primeiro partido a anunciar novos integrantes em Três Lagoas. Nesta quarta-feira (13), às 17h30, no Vieira Festa, o PSDB realiza a filiação dos vereadores Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, que deixa o MDB depois de 12 anos. Além dele, o vereador Marcus Bazé, também integrará o ninho tucano, ao deixar o União Brasil, que surgiu da fusão entre o Democratas (DEM) e o Partido Social Liberal (PSL), sucessor do Partido da Frente Liberal (PFL).

Bazé sempre foi filiado a esse partido, mas destacou que a agremiação sempre esteve junto do PSDB em Mato Grosso do Sul. Por isso da decisão de filiar-se ao PSDB, e claro, após convite do prefeito Ângelo Guerreiro e do presidente da Câmara, Cassiano Maia. “O anterior foi o meu único partido, então para mim, também é um momento histórico, uma oportunidade de ir para um partido em que poderei somar com o grupo”, destacou.

Já o líder do prefeito na Câmara, vereador Tonhão, iniciou sua carreira política no PV, depois foi para o PPS e desde 2011, estava no MDB. Tonhão diz que tem todos os motivos para filiar-se ao PSDB, pois há um bom tempo é o líder do prefeito na Câmara, foi o coordenador da campanha política do governador Eduardo Riedel em Três Lagoas, e o deputado estadual Paulo Correia, o qual apoia na Assembleia Legislativa, é do PSDB, além do presidente da Câmara, Cassiano Maia. “Houve um convite, até por eu fazer parte desse grupo político, fiquei muito honrado”, destacou Tonhão.

