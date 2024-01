Véspera de ano novo é marcada por ruas e casas alagadas em Três Lagoas

A véspera do ano novo em Três Lagoas foi marcada por chuva, que causou transtornos em alguns bairros da cidade, que tiveram casas e ruas alagadas.

Alguns dos pontos considerados críticos em que moradores relataram que as casas alagaram foram na avenida Jary Mercante no Jardim Alvorada, no Jardim Oiti, entre outros. Uma farmácia na região da rua Egídio Thomé esquina com a avenida Eloy Chaves foi invadida pela água.

Moradores começaram o primeiro dia de 2024 limpando a sujeira provocada pela chuva.

Há anos, moradores sofrem com os problemas dos alagamentos das vias públicas. Investir em obras de captação de águas pluviais sempre foi o desfaio das administrações municipais, devido ao custo elevado para a execução dessas obras. Nos últimos anos, no entanto, na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, foram realizados vários investimentos em drenagem e pavimentação asfáltica.

Só na região do bairro Chácara Imperial a prefeitura investe mais de R$ 33 milhões na execução das macrodrenagens. Na região do Jardim Alvorada, na avenida Jary Mercante, mais R$ 30 milhões foram investidos.

O projeto foi dividido em etapas, sendo construídos 3 piscinões em pontos estratégicos da avenida para amenizar o problema de alagamento, além da pavimentação e urbanização da avenida. As obras para resolver os grandes alagamentos, conforme o secretário de Infraestrutura, ainda não foram finalizadas.

