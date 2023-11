Vexame do Misto foi por falta de recursos, diz coordenador

Uma campanha pífia, assim se resume a participação do Misto Esporte Clube no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol da série B. Sem chances de classificação para a próxima fase do campeonato, o time de Três Lagoas entra em campo apenas para cumprir tabela.

O ‘Carcará da Fronteira’ tem pela frente o time do Corumbaense, líder do campeonato e encerrará sua participação jogando contra o lanterna União ABC de Campo Grande.

Foram apenas três jogos. O time até começou bem quando empatou com o Águia Negra, campeão quatro vezes no campeonato. Mas, em seguida foi só derrota vexatória, como a goleada de 8 a 1 para a Portuguesa.

Mais um ano sem Três Lagoas ter um time na série A do Sul-Mato-Grossense. O Misto está longe de ser aquele time de 2009, quando disputou a Copa do Brasil.

“Todo mundo pede o retorno do Misto, que é referência para Três Lagoas, mas sem apoio financeiro, o time não sobrevive’, explicou o coordenador técnico Antônio Carlos Teixeira.

Com uma folha salarial enxuta e contando com a maioria dos jogadores que nunca disputou um campeonato profissional, o Misto corre sério risco de não participar do campeonato em 2024. “Na verdade esse campeonato serviu para nós como lição, se não houver um repasse financeiro para o time em 2024, nós não iremos entrar em campo, não adianta querer entrar em um campeonato com apenas o dinheiro do bolso, é pouco!”, destacou Teixeira.

No campeonato de 2023, o time do Misto gastou R$100 mil com folha salaria e outros gastos. “Sendo que o gasto necessário para um campeonato como esse é em torno de R$ 350 mil para ter um time competitivo”, pontuou Teixeira.

A esperança, segundo o presidente, é de que em 2024, tendo toda a documentação jurídica do time pronta e apto para receber a verba, o time possa ser montado com antecedência para fazer um bom campeonato.