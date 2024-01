Viatura do Exército é furtada do 3°Batalhão de Artilharia Antiaérea

A 22h deste sábado, uma viatura pick-up “Marruá” foi furtada e abandonada de dentro das dependências do 3 ° Batalhão de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas, na avenida Capitão Olynto Mancini.



Por volta de 22h a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de furto, no 3° Batalhão de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas. Segundo as informações, o veículo estava guardada no pátio do Batalhão do E.B., quando foi escutado barulhos no fundo do Batalhão, que faz fundo com a rua Coronel João Gonçalves de Oliveira.

Após derrubar o alambrado, o suspeito abandonou o Agrale Marruá, 50 metros longe, na rua Bernardino Antônio Leite, bairro Vila Nova. Depois de abandonar a viatura do exército, o suspeito saiu caminhando e é procurado pela Polícia Militar e o caso investigado pelo exército.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e serão responsáveis pela contribuição na investigação.