Vice-prefeito, Paulo Salomão pode sair candidato a vereador de Três Lagoas

FESTA DO FOLCLORE

Durante o desfile, o prefeito Ângelo Guerreiro adiantou que em agosto haverá a tradicional Festa do Folclore, e anunciou três atrações para a festa: Mato Grosso & Mathias, Guilherme & Santiago e Roberta Miranda, entre outras. O prefeito já havia adiantado que não investiria recursos públicos da Expotrês, porque entende que os comerciantes exploram os valores cobrados pelos alimentos e brinquedos no Parque de Exposições. E que a Festa do Folclore é gratuita, sem a exploração dos preços dos alimentos e parque de diversão.

VEREADOR

O vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão (PP), pode sair candidato a vereador nas eleições do ano que vem. Nos dois mandatos de Ângelo Guerreiro (PSDB), Salomão, ocupou o cargo de vice. Essa foi a primeira gestão municipal, onde o vice-prefeito também foi reeleito.

ILUMINAÇÃO

Entre um dos principais assuntos debatidos na sessão desta semana na Câmara Municipal foi a questão da iluminação pública, que foi discutida entre os vereadores. O assunto foi levantado pelo vereador Adriano Cesar Rodrigues, o sargento Rodrigues, que reclamou da qualidade do serviço de manutenção das luminárias, que é de responsabilidade de uma empresa terceirizada pela prefeitura.

PPA

Mato Grosso do Sul sedia, neste sábado (17), em Campo Grande, a 12ª plenária para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), promovida pelo Governo Federal. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, parti