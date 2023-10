Vídeo de atropelamento no Interlagos viraliza e causa perplexidade

Durante o final de semana, uma câmera de segurança registrou um atropelamento de um ciclista, o crime aconteceu na noite de sábado (7), na rua Eurídice Chagas Cruz, bairro Interlagos, em Três Lagoas.



As imagens que circulam nas redes sociais, mostram um homem em uma bicicleta, a vítima ao passar por um quebra-molas, acabou sendo atropelado pelas costas e lançado violenta contra o para-brisa dianteiro do carro.



Após bater contra o para-brisa, a vítima caiu no solo e não se levantou. A pessoa que dirigia o carro GM Celta de cor prata, 4 portas, ainda teria colidido contra uma Belina Ford, que estava estacionada, antes de fugir.



O causador do atropelamento, não teria prestado socorro à vítima e fugido no sentido bairro Alto da Boa Vista. Não foi localizado no sistema da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) algum boletim de ocorrência, relacionado com esse acidente ou algum acidente no dia do fato, na referida via. Na imagem divulgada nas redes sociais, os divulgadores pedem ajuda da população, na identificação do suspeito e a denúncia à Polícia Militar 190, ou à Polícia Civil 3929 1173