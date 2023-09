Vídeo mostra momento de acidente entre carreta e pick-up que matou jovem na BR-262

Um vídeo de monitoramento de uma carreta mostra o exato momento do acidente que matou uma mulher, de 35 anos, na BR-262 , próximo ao Distrito de Arapuá, em Três Lagoas, na noite de segunda-feira (18). A câmera instalada na própria carreta registrou a pick-up invadindo a contramão e batendo de frente com o veículo, que é um tritrem, utilizado no transporte de eucalipto, mas estava vazio.

A vítima foi identificada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), como Suelen Rosa de Souza, natural de Campo Grande. Ela estava como passageira da pick-up, que seguida da capital para Três Lagoas. O motorista, identificado como Luiz Carlos Pillon, de 61 anos, sofreu ferimentos nas pernas, braços e foi encaminhado ao Hospital Auxiliadora pela equipe do Corpo de Bombeiros.

O motorista da carreta, que seguia de Três Lagoas sentido ao município de Água Clara, também foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e sofreu ferimentos leves. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Continue Lendo...

Confira as imagens do acidente abaixo: