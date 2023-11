Vigilantes são contratados após furto de decoração natalina na Praça Ramez Tebet

Alguns enfeites natalinos que foram instalados na Praça Ramez Tebet como parte da decoração para o Natal, foram alvo de furto.

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou as preparações para decorar a praça em novembro, visando ao Natal de 2023. Diversos enfeites e arranjos estão sendo instalados para iluminar as noites durante o mês de dezembro.

No entanto, a decoração, prevista para ser inaugurada na próxima semana, foi alvo de bandidos, resultando no furto de algumas fitas com luz de LED.

Durante o dia, devido à intensa movimentação na área Central, é improvável que ocorram furtos ou danos às decorações. No entanto, à noite, a presença frequente de andarilhos e usuários de drogas aumenta a preocupação com a segurança.

Para evitar incidentes, dois vigias estão encarregados de fazer a segurança no local, para que as luzes e decorações possam ser inauguradas no dia 29 de novembro.

