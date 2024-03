Vila Haro e Parque São Carlos recebem investimento de R$ 10,6 milhões em obras

Em Três Lagoas, obras estão sendo realizadas nos bairros São Carlos e Vila Haro e, recentemente, receberam um investimento de uma parceria entre a prefeitura e o Governo de Mato Grosso do Sul.

As obras de macrodrenagem e pavimentação, que representam parte de um pacote ainda a ser anunciado pelo prefeito, têm previsão de continuidade até o próximo ano. O investimento totaliza R$ 10,6 milhões e está sob responsabilidade da Prefeitura de Três Lagoas e da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Atualmente, as obras encontram-se na fase inicial da primeira etapa. A segunda etapa, programada para ter início em até 60 dias, tem uma estimativa de conclusão entre 12 a 18 meses, dependendo das condições climáticas. Após a finalização, a prefeitura planeja encerrar as obras na região.

Ambos os bairros, segundo relatos dos próprios moradores, têm sofrido com os alagamentos causados pelas chuvas de maior volume. A água tem invadido as casas, causando prejuízos com a perda de móveis e eletrodomésticos.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), Osmar Dias, o problema deverá ser resolvido apenas após da conclusão das obras. Ele aponta desafios geográficos como um dos obstáculos para conter os alagamentos e ressalta o compromisso da secretaria em antecipar a entrega das obras.

A Prefeitura de Três Lagoas planeja anunciar oficialmente o investimento de R$ 70 milhões em um evento, marcado para o dia 15 de março, na feira central. Este evento será um dos últimos anúncios relacionados à infraestrutura durante a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Está prevista a presença de autoridades locais e estaduais para apresentação de projetos futuros nos próximos dois anos.

