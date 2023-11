Vila Piloto terá 192 casas do 'Minha Casa, Minha Vida'

O Ministério das Cidades divulgou nesta semana a Portaria nº 1.482, que apresenta a seleção das propostas do Novo ‘Minha Casa, Minha Vida’ (MCMV). O anúncio da 1ª Seleção de Propostas é direcionado à Faixa 1 (FAR), para famílias com renda de até 2 salários-mínimos ou R$ 2.640,00.

Durante o evento, o ministro das Cidades, Jader Filho, mencionou que foram recebidas mais de 900 mil propostas para a construção de unidades habitacionais, evidenciando a grande procura pelo programa de unidades habitacionais.

Mato Grosso do Sul terá a construção de 1.719 moradias financiadas pelo programa, lançado pelo presidente Lula neste ano. Sete cidades do Estado foram incluídas na lista de municípios contemplados pelo ‘Minha Casa, Minha Vida’. Três Lagoas é uma delas e terá a construção de 192 casas no bairro Vila Piloto 2, região composta por várias casas populares.

Continue Lendo...

Além de Três Lagoas, os demais municípios do Estado beneficiados pelo programa são: Campo Grande (696), Dourados (240), Ponta Porã (200), Corumbá (181) Ivinhema (150) e Naviraí (60).

Em todo o país, serão construídas 187,5 mil unidades habitacionais selecionadas e distribuídas em mais de 1,2 mil empreendimentos, beneficiando 560 municípios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dessas unidades, 184 mil estão destinadas às famílias cadastradas em programas habitacionais, abrangendo todos os estados brasileiros. As restantes serão direcionadas a famílias que perderam seus únicos imóveis por emergências, situações de calamidade pública ou devido à realização de obras públicas federais nos estados do AC, AM, PE, RS e SP. As propostas selecionadas terão prazo de 150 dias para serem contratadas.