"Vitim" é executado com 8 tiros dentro de apartamento no Orestinho

Um homem de 24 anos, foi executado com ao menos 8 tiros na noite deste domingo (28), no Residencial Gilson Teixeira, Conjunto Habitacional Orestes Prata Tibery (Orestinho), oeste de Três Lagoas (MS).



Victor Morales da Costa (Vitim) estava em seu apartamento, quando foi surpreendido por três homens e uma mulher, que teriam disparado contra a vítima, que havia se levantado para fechar um portão de grade que protegia a porta do imóvel.

Vítima teria recebido os primeiros disparos de arma de fogo, na frente da filha e tentado fugir dos algozes, correndo para o interior do imóvel, foi seguido pelos assassinos, onde no quarto da vítima, acabaram de matar Vitim, com diversos disparos acertando a vítima no abdômen, perna e cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a Força Tática da Polícia Militar, foram ao local, mas a vítima já estava em óbito. Para os militares, a viúva de Victor Morales contou que os assassinos teriam chegado em duas motos, uma moto Honda Bis de cor vermelha e uma NXR Bros 160 de cor preta.



A Polícia Civil por meio da delegada Letícia Mobis plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e a Polícia Científica foram ao local, onde realizaram os procedimentos de levantamento de informações e o boletim de ocorrência, foi registrado de homicídio qualificado.



Victor Morales da Costa, tinha vários registro policiais por roubos, furtos entre outros e a Polícia Civil investigará, se a morte de Vitim, teria relação com algum acerto de contas.