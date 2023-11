Vítima acorda com ladrões dentro de casa e acaba ameaçado com faca

Uma vítima de roubo procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), após acordar por volta de 8h desta quarta-feira (8), e se deparar com dois ladrões dentro de casa, na rua João Carrato, Jardim Novo Aeroporto, zona Norte de Três Lagoas.



A vítima procurou a delegacia no final da manhã relatando ter sido vítima de roubo, após acordar por volta de 8h e ao abrir a porta do quarto, se deparar com dois homens dentro de sua casa. No momento que flagrou a ação criminosa a vítima acabou sendo agredida por um dos bandidos.



O criminoso que portava uma faca, teria chutado a vítima mandando que o homem deitasse no chão, se não seria esfaqueado. A vítima teria obedecido as ordens do criminoso. Segundo a vítima, enquanto um o mantinha dominado, o comparsa teria aproveitado para levar um botijão de gás, a carteira com documentos e o celular da vítima.

A dupla fugiu pulando a janela do quarto lateral e o muro, segundo o que a vítima teria conseguido observar. O caso foi registrado na Depac como roubo e será investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) e 1ª Delegacia de Polícia Civil.