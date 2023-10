Vítima de cárcere privado é resgatada pela Força Tática no bairro Paranapungá

Um caso de cárcere privado e sequestro foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), de Três Lagoas. O crime ocorreu na quinta-feira (26), quando um homem, de 43 anos, manteve sua companheira, uma mulher de 27 anos, presa dentro de sua residência na rua Rui José da Costa, no bairro Paranapungá.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai da vítima entrou em contato com a Polícia Militar pelo número 190, relatando que seu ex-genro havia trancado sua filha e que seria necessário arrombar a casa para resgatá-la. A Força Tática se mobilizou até o local e conseguiu libertar a mulher.

A vítima relatou aos militares que havia mantido um relacionamento com o homem por quatro meses e que, recentemente, havia encerrado o namoro. Poucos dias após o término, concordou em encontrar-se com o suspeito em sua casa. No entanto, após o encontro, a mulher disse que precisava ir embora para cuidar de seu filho, que estava sob os cuidados dos avós. Neste momento, o homem a impediu de sair, trancando a porta pelo lado de fora e ameaçando matá-la se tentasse fugir.

Após ser resgatada, a mulher foi encaminhada à Depac, onde o boletim de ocorrência foi registrado e posteriormente enviado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). Até o momento, o suspeito não foi localizado pelas autoridades policiais.