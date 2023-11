Vítima de furto pede ajuda para recuperar bicicleta no Novo Oeste

Foram divulgadas imagens, nessa quinta-feira (2), de um furto de uma bicicleta, que teria ocorrido no sábado (28), em um supermercado de Três Lagoas, localizado na rua Quixeramobi, no Novo Oeste. A vítima divulgou as fotos na tentativa de recuperar o veículo.

Após as imagens serem liberadas e circularem nas redes sociais, a mãe do adolescente, vítima do furto, começou uma campanha para tentar reaver a bicicleta.

As imagens mostram que o suspeito agiu de maneira audaciosa, ignorando a presença de outras pessoas no local e chegando a confrontar verbalmente um homem que tentou detê-lo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e está sob investigação pela 3ª DP (Delegacia de Polícia Civil). Qualquer informação relevante pode ser repassada de forma anônima através do telefone da Polícia Militar 190.

