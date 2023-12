Vítima de furto reclama de construção abandonada na área central de Três Lagoas

Um aposentado, de 75 anos, vem sofrendo com a falta de segurança após ter o muro de sua residência derrubado por uma empresa, que a mais de um ano abandonou a obra e teria deixado a vítima sem ressarcimento. Conforme o aposentado, por conta dessa situação, a casa dele está sendo invadida por ladrões e usuários de drogas. O imóvel fica na rua Oscar Guimarães, no Centro de Três Lagoas.

A vítima relatou que há pouco mais de um ano uma obra ao lado de sua casa estaria lhe incomodando por causa da movimentação de usuários de drogas. No local, seria construído várias salas para locação, mas devido ao embargo das obras, apenas as paredes ficaram na área.

Durante a construção no local, o muro que separava o terreno da vítima e a obra foi derrubado e essa questão não foi reaolvida pela construtora. O idoso contou que chegou a entrar em contato com a empresa, mas não obteve retorno. Também teria procurado a prefeitura, porém, não conseguiu solucionar o problema. No sábado (2), a vítima teve a casa invadida durante a madrugada por ladrões.

Continue Lendo...

Os criminosos levaram alimentos e todos os produtos que estavam no freezer, como carnes e outros mantimentos. Também furtaram vários objetos da casa. O aposentado registrou boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e reclamou da falta de fiscalização na área central, onde a construção inacabada está servindo de esconderijo para usuários de drogas e pessoas mal intencionadas, que podem realizar todo tipo de ação delituosa.