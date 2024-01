Vítima de linha com cerol caminhou por 50 metros atrás de socorro até cair sem vida

Na tarde deste sábado (27), um acidente com uma linha de pipa com cerol resultou na morte de uma mulher. A vítima foi identificada como Cátia Pavaneli Cardoso, de 34 anos. Ela estava em uma moto, de cor vermelha, com o filho, se deslocando da Vila dos Ferroviários em direção ao Jardim das Violetas e Vila Verde.

Por volta das 17h20, uma linha com cerol, abandonada no local por crianças e adolescentes que soltavam pipas na área, cortou profundamente o pescoço de Cátia, levando-a a perder o controle da moto e cair.

Mesmo ferida, ela andou por cerca de 50 metros em busca de ajuda antes de desmaiar devido ao sangramento excessivo. Um morador que a avistou no chão, rapidamente chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar, inicialmente suspeitando de um ato de violência.

Após a confirmação da causa da morte como sendo a linha de pipa com cerol, o local foi isolado para investigação pelas autoridades. A 3ª Delegacia de Polícia Civil assumirá o caso, visando identificar o responsável por soltar a pipa com cerol.

