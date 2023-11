Vítima de tentativa de homicídio confessa autoria de assassinato no São João

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio após um homem de 27 anos, ser alvejado por disparos de arma de fogo na tarde deste sábado (25), na rua Plínio Alarcon, bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, Danilo Henrique Caboclo Simões, 27 anos, teria sido alvejado a tiros por uma pessoa que de dentro de um carro VW UP, teria disparados várias vezes, acertando Danilo.

Após a tentativa de homicídio, a vítima foi socorrida pela Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital Auxiliadora.



A Rádio Patrulha e a Força Tática da Polícia Militar, foram até o H.A., onde encontraram a vítima sendo desembarcada da ambulância do Samu, ao ser questionado sobre a motivação de ser alvo de uma tentativa de homicídio, Danilo Henrique Caboclo Simões, teria confessado aos militares que durante a manhã deste sábado, teria esfaqueado e matado Valquírio Ferracini Neto, 33 anos, no bairro São João após um desentendimento por dívidas relacionadas à drogas com Valquírio, e para Danilo o suposto autor dos disparos, seria alguém do bairro São João e teria cometido o crime, para vingar a morte de Valquírio.

De posse da placa do veículo utilizado no crime, os militares foram até a residência de um primo da vítima de homicídio Valquírio, mas ninguém foi encontrado. Posteriormente o primo de Valquírio e dono do veículo utilizado no crime, ligou para a Polícia Militar informando que o carro estaria emprestado ao irmão de Valquírio, que teria pego o carro emprestado para adquirir roupas, para o irmão morto ser velado e desde então não atendia mais o celular.

Orientado a comparecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para esclarecer os fatos, o primo de Valquírio e dono do carro utilizado na tentativa de homicídio, disse apenas aos militares que buscaria um advogado para acompanhá-lo e se apresentaria o mais rápido possível.



Danilo Henrique Caboclo Simões, deu entrada com várias perfurações e foi levado a emergência do Hospital Auxiliadora. Onde ficará sob escolta policial até alta médica e posteriormente será levado para à 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde prestará esclarecimentos sobre o crime de assassinato cometido por ele, na manhã deste sábado no bairro São João.