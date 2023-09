Jovem que morreu em acidente entre pick-up e carreta na BR-262 era de Campo Grande

Identificada como Suelen Rosa de Souza, de 35 anos, natural de Campo Grande, a mulher que perdeu a vida após um acidente envolvendo uma pick-up, em que a vítima era passageira, com uma carreta tri-trem, na noite desta segunda-feira (18), próximo ao Distrito de Arapuá, na rodovia BR-262, em Três Lagoas.

Suelen e o motorista da Fiat Strada identificado como Luiz Carlos Pillon, de 61 anos, seguiam de Campo Grande para Três Lagoas. Próximo ao km 40, a pick-up acabou colidindo frontalmente com a carreta, que seguia no sentido contrário (Três Lagoas/Campo Grande).

Com o impacto, a pick-up ficou destruída e teve o motor arrancado fora do chassi. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Suelen Rosa de Souza, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista Luiz Carlos Pillon sofreu ferimentos nas pernas, braços e foi levado ao Hospital Auxiliadora pelos militares do 5° Grupamento de Três Lagoas.

O motorista do caminhão também foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, apresentando ferimentos leves e não corre risco de morte. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde será aberto um inquérito para investigar as causas do acidente.

Durante o chamado de socorro, próximo às 19h, os bombeiros receberam a informação de que a vítima fatal estaria gestante. No entanto, essa informação repassada pelo solicitante do pedido de socorro não foi confirmada.