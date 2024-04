Mulher tem bicicleta furtada e pede ajuda para encontrar suspeitos pelo crime

Uma mulher, de 35 anos, teve a bicicleta elétrica furtada, por volta de 6h, desta segunda-feira (8), no bairro Vila Popular, região sul de Três Lagoas. A vítima registrou boletim de ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a vítima, a bicicleta estava numa calçada e após ela se afastar do veículo, dois homens, de pele morena, furtaram a bicicleta e fugiram sentido ao bairro São João. Desesperada, a mulher iniciou uma campanha nas redes sociais pedindo ajuda para identificar os suspeitos.

Conforme boletim de ocorrência, se aproveitando do momento de fragilidade e desespero da vítima, os criminosos ainda tentaram aplicar um golpe de estelionato ligando para a mulher contando que tinham comprado a bicicleta pelo valor R$ 1.500 e exigiram o valor de R$ 500 para desenvolver a bicicleta. A vítima não fez o pagamento.

Orientação

Em caso de estelionatários exigindo dinheiro para devolução do bem furtado, as autoridades de segurança orientam que as vítimas não façam o pagamento e procurem a Polícia Civil ou Polícia Militar, e apresentem fotos atualizadas do produto subtraído, para as devidas providenciais policiais.

A polícia alerta que muitos golpistas estão nas redes sociais das vítimas, camuflados com contas falsas, onde geralmente, eles utilizam perfis com fotos de mulheres atraentes, para atrair homens, e, perfis com fotos de rapazes atraentes para atrair mulheres. Contas com poucas fotos em baixa qualidade e sem publicações no feed podem ser consideradas contas suspeitas.