Vitória Barreto é campeã de arremesso de peso nos Jogos Escolares Brasileiros

Representante de Mato Grosso do Sul e única três-lagoense a compor a delegação estadual nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's) 2023, a atleta Vitória da Silva Barreto foi campeã na prova de arremesso de peso da maior competição de esporte escolar do país. Na premiação, ela recebeu a medalha das mãos do campeão mundial de arremesso de peso, Darlan Romani.

Os Jogos Escolares Brasileiros das modalidades individuais aconteceram de 2 a 4 de setembro, em Ribeirão Preto (SP), onde a três-lagoense deixou as rivais para trás e conquistou o ouro ao atingir a marca de 14,01 metros. Em lançamento de disco, Vitória ficou com a medalha de bronze registrando 35,36 metros.

Na edição do ano passado, a atleta do projeto de atletismo da Secretaria Municipal de Esporte. Juventude e Lazer (Sejuvel) ficou entre as 8 melhores do Brasil. Embora Ribeirão Preto seja a cidade sede dos JEB's, as disputas do atletismo aconteceram em Pirassununga (SP).

Mas por Três Lagoas, os desafios estão apenas começando. Nos próximos meses, nas demais modalidades ainda temos 5 atletas para torcer, sendo Thomaz Ryu Kobayashi, no karatê; Arthur Neres no xadrez; Késia e Maria Vitória no vôlei de praia; e a atleta Yasmim que vai compor a equipe de basquetebol estadual representante de MS.