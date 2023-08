Vitória Barreto é ouro no arremesso de peso

Eu precisava desta medalha de ouro, estava sentindo que ela viria”. É com esse desabafo que a atleta de arremesso de peso Vitória Barreto, de 15 anos, comemora o título de campeã brasileira.

A conquista da medalha de ouro veio durante o Campeonato Brasileiro de Atletismo Loterias Caixa Sub-18, disputado em Aracaju (SE), onde reuniu mais de 640 atletas de todo o país.

Na sua modalidade, Vitória foi a melhor e quebrou mais um recorde pessoal, atingindo a marca dos 14 metros e 90 centímetros, assegurando o título de campeã. “A competição em si foi maravilhosa e, no último arremesso, cheguei ao meu auge, nunca tinha arremessado a essa distância”, explica a atleta. Vitória, chama atenção pela sua estatura, 1,90cm e pela competência como atleta, pois começa a chamar atenção de outras cidades.

“A cada conquista aparecem novas pessoas e, com isso, alguns convites”, afirmou, mas não confirmou que deixará Três Lagoas para competir por outra cidade.

Para Reynaldo, Vitória é um exemplo de dedicação, tendo treinado com outras atletas que já estão em categorias adultas e foram destaques na Sejuvel, tendo absorvido toda a positividade de uma atleta profissional. “Muito orgulho dessa menina”, afirmou o técnico.

Vitória Barreto, agora disputará nos dias 26 a 27 de agosto, o Torneio Federação de Atletismo de MS-FAMS sub 18, em Campo Grande. Em setembro, a jovem atleta terá compromisso em dois torneios no interior paulista durante o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 23.