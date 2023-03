Vitória Barreto é prata na 1ª etapa do campeonato brasileiro de atletismo

Vitória Barreto, de 15 anos, conquistou medalha de prata no arremesso de peso durante a primeira etapa do campeonato brasileiro de atletismo. Por alguns centímetros a atleta não conquistou a medalha de ouro.

A jovem disputou com atletas de todo o Brasil com idade até 19 anos e, apesar da pouca idade, era a que tinha mais tempo de treino e experiência em sua modalidade. Com este resultado a três-lagoense está fora da seletiva para o mundial, mas não há tempo para lamentar porque Vitória ainda pensa em se classificar para o sul-americano.

