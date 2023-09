Viveiro Municipal completa 20 anos com mais de 50 mil mudas

O Viveiro Municipal de Três Lagoas, é um espaço especial dedicado inteiramente ao cultivo e cuidado de plantas, desde o estágio inicial da semente até o momento da colheita. O compromisso é claro: enriquecer o ambiente urbano com árvores frutíferas e ornamentais que se espalham por praças, escolas, avenidas e outros locais públicos de Três Lagoas.

Uma das características notáveis deste viveiro é o seu compromisso com a comunidade local. Ao longo deste ano, o viveiro já doou 14 mil mudas em tubetes para os moradores, oferecendo uma ampla variedade de espécies.

Para retirar é muito simples: basta ir até o Viveiro Municipal que fica localizado à Rua Trajano dos Santos com a Tomás da Costa, no Bairro Santa Luiza, nas proximidades da Lagoa Maior, fazer um pequeno cadastro que requer a apresentação de um documento com foto e, pronto! Agora, é só escolher e retirar as mudas dentro das diversas opções disponíveis. doar mudas para a população interessada.

Continue Lendo...

Além disso, o viveiro é um espaço educativo que abre suas portas para creches, escolas e centros de referência de assistência social. Por meio de agendamento, essas instituições têm a oportunidade de aprender sobre o cuidado com as plantas e a importância da arborização urbana, promovendo a conscientização ambiental entre as gerações mais jovens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para solicitar essa visita, basta protocolar um ofício pelo e-mail semads@treslagoas.ms.gov.br e verificar quais os dias e horários que estão disponíveis e qual o roteiro exato da visita.

Confira a reportagem completa: