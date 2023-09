Viveiro Municipal completa 20 anos de existência nesta sexta-feira

O Viveiro Municipal de Mudas da Prefeitura de Três Lagoas, completa na sexta-feira (22), seus 20 anos de existência e atendimento à população, tanto com a entrega de mudas gratuitamente, bem como colaborando na rearborização e ornamentação de avenidas, canteiros centrais, parques e praça da cidade.

O local é 100% mantido pela Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), e conta hoje com mais de 50 mil mudas em diferentes estágios de crescimento. Além disso, somente em 2023 o serviço já doou mais de 14 mil mudas para cidadãos e instituições da cidade e, em 2022, esse número ultrapassou as 20 mil unidades.

O secretário da pasta, José Mauro De Grandi Junior, destaca a importância do serviço. “Além de colaborar na rearborização da nossa cidade após eventos climáticos, é do Viveiro Municipal que são retiradas todas as plantas e árvores que colocamos em novas praças ou em canteiros centrais que necessitam de mais arborização. É um serviço esplendido e feito com muito empenho de toda a equipe”, comentou.

Continue Lendo...

De acordo com a Diretora de Meio Ambiente da Semea, Maysa Costa, “as pessoas interessadas em retirar mudas de plantas devem procurar diretamente o Viveiro Municipal, munido de documento com foto para fazer o cadastro e requerer a muda de sua preferência. Lembrando que autorizamos até cinco espécies por pessoa”, explica Maysa.

Entre as principais mudas de árvores estão: Acácia, Embaúba, Cássia Sombreiro, Flamboyant, Oiti e ipês de cores variadas. Das espécies frutíferas mais procuradas estão: amora, acerola, goiaba, pinha, maracujá e pitanga. Das ornamentais, podem ser adquiridas: Cóleus, Chapéu de Napoleão, Cróton, Murta, Roxinha, entre outras.