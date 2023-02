Vizinhos acionam a PM após ouvir mulher ser espancada pelo marido

Após gritos e pedidos por socorro, vizinhos acionam a Polícia Militar para atender uma mulher que estava sendo espancada pelo marido. O caso aconteceu na madrugada de domingo (26), na rua Urias Ribeiro, no Jardim Progresso, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma mulher, de 30 anos, estava sendo espancada pelo marido, um homem, de 21 anos, quando uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar) chegou no local.

Foram os vizinhos que acionaram a Polícia Militar, após ouvirem os gritos e pedido para parar de apanhar.

A vítima relatou aos policiais que o agressor desferiu um soco em seu rosto, e que gostaria de representar contra o mesmo.

A mulher ainda apresentava lesões no braço, no punho esquerdo, na mão direita e orelha direita.

Os dois foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.