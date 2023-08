Você é a favor do horário de Verão?

A possível reintrodução do horário de verão, pelo Governo Federal, gera questionamentos sobre sua eficácia e impactos econômicos. O retorno dessa medida, que foi eliminada em 2019, ainda permanece incerto para 2023. O Ministério de Minas e Energia está considerando a viabilidade de implementar novamente o horário de verão a partir de outubro deste ano.

No final de 2022, antes de assumir a presidência, Luiz Inácio Lula da Silva conduziu uma enquete nas redes sociais para debater o assunto, e a maioria, com 66,8% dos votos, se mostrou favorável à volta do horário de verão.

A pasta responsável por Minas e Energia, informou que está analisando todas as perspectivas e cenários possíveis relacionados à adoção ou não do horário de verão, porém, ainda não definiu uma resposta definitiva. O governo ressalta que, o aumento significativo na geração distribuída de energia levou a um deslocamento do horário de pico para a noite, o que poderia ser mitigado com a reinstituição da política de horário de verão.

