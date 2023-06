Nos dias de frio é comum as pessoas sentirem mais fome. Isso tem uma explicação. Em épocas de frio o corpo humano precisa de mais alimentos para manter a temperatura corporal, necessária para que as funções básicas do organismo funcionem.

A nutricionista Juliana Prado explica que os alimentos mais adequados para essa época são caldos e comidas com legumes e verduras e proteínas para dar saciedade.

Confira a reportagem abaixo: