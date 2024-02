Volta às aulas tem ações educativas no trânsito em Três Lagoas

Com a retomada das aulas, o fluxo de tráfego nas vias se intensifica e, consequentemente, a necessidade de redobrar os cuidados. Diante desse cenário, a Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) está promovendo uma série de ações educativas voltadas à prevenção de acidentes.

As equipes de Trânsito seguirão um cronograma detalhado para abordar e disseminar informações importantes a fim de alcançar o maior número possível de pais e alunos da rede municipal.

Dentre os temas abordados está a responsabilidade no transporte de crianças. “É crucial respeitar a legislação que regula o transporte de crianças. Por exemplo, é obrigatório o uso do bebê conforto para crianças de até 1 ano ou 13kg. Para crianças de 1 a 4 anos ou com peso entre 9kg e 18kg, o correto é utilizar a cadeirinha. Já dos 4 aos 7 anos, ou até que atinjam 1,45m de altura, o assento elevado é indispensável. Após os 7 anos, ou quando ultrapassarem 1,45m, o uso do cinto de segurança é obrigatório”, explicou Caroline Feliciano, coordenadora de Educação para o Trânsito.

Outro ponto de destaque é a legislação referente ao transporte de crianças em motocicletas, que só é permitido a partir dos 10 anos, sendo obrigatório o uso do capacete.

Durante essas ações, tanto os pais quanto os alunos receberão orientações sobre a correta utilização das faixas de pedestres e a importância de manter a atenção no trânsito, visando prevenir acidentes.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas