Escola de samba X-15 fará apresentação no bairro Vila Piloto

Neste ano não haverá o desfile das escolas de samba no carnaval, em Três Lagoas. A prefeitura vai realizar os bailes populares na Esplanada da NOB, na área central da cidade. Mas a escola de samba X-15 da Vila Piloto, não vai deixar a data passar em branco, e realizará um a apresentação no bairro, no sábado (18), à noite.

De acordo com a presidente da escola X-15, Inozemar Fraga, poucos componentes vão participar, mas a ideia é não deixar a data passar em branco e mostrar que a escola está ativa e que para 2024 voltará a desfilar na avenida.

