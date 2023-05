Zebu da raça 'Sindi' é bicampeã na maior exposição da raça no mundo

Quando falamos de produção, a pecuária ainda se mostra influente em Três Lagoas. Duas vacas no município foram premiadas na maior exposição da raça no mundo, a Expozebu, que é realizada em Uberaba (MG).

Uma da raça Sindi, a Glória, que foi bicampeã, e a outra campeã é a Estrela, da raça Nelore pintado. Os animais pertencem a criação do proprietário Ângelo Tibery da fazenda São João, em Três Lagoas.

Uma conquista que mostra que a criação de bovinos ainda é muito forte em nosso município e contribui para a pecuária nacional.

Essa história vem de muito tempo atrás com a chegada do avô do Ângelo, o senhor Oreste Prata Tibery, sempre empregando tecnologia de ponta e focado na melhoria da genética do zebu.

Confira a reportagem completa: