Zequinha volta ao Brasil para revelar duas promessas no atletismo

De olho nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles, Estados Unidos, que o sorridente e detentor de vários títulos no atletismo, José Luís Barbosa, o Zequinha Barbosa, voltou ao Brasil neste início de ano para treinar cinco novas promessas do atletismo. Mas antes passou por Três Lagoas para visitar a família e aproveitou para falar da nova fase da vida como treinador.

Morando em Eugene, Oregon, no Estados Unidos, Zequinha Barbosa, é figura marcante do atletismo, e sempre está de olho nos atletas brasileiros, principalmente na base. “Não tem como, é o que eu sei fazer, competi no passado e, agora volto as pistas como técnico, e tento repassar aos meus atletas tudo que aprendi. Temos dois grandes potenciais que moram em Sonora, vim para treinar esses jovens e passar meus conhecimentos à eles”, explicou Zequinha.

O projeto também tem a participação de outros dois nomes importantes do atletismo brasileiros, que foram campeões olímpicos, Joaquim Cruz e Agberto Guimarães. A semana de treinos intensivos, ou ‘camping’, como os atletas chamam acontece no centro olímpico de Cascavel, no Paraná.

Luís Gustavo das Virgens, de 15 anos, e Daniel Elias Lira Gomes, de 16 anos, são duas promessas para o atletismo do Brasil, os dois residem em Sonora, município que fica ao norte de Mato Grosso do Sul. Os dois jovens embarcam nesta semana para Cascavel, onde devem se reunir com outros três novos talentos, receberem os treinos e passarem pelo olhar criterioso do técnico Zequinha Barbosa.

“O caminho até se tornar um atleta olímpico é muito difícil e árduo, é preciso determinação, foco e perseverança, fui convidado para ser técnico destes jovens, estaremos juntos nesses dias, confinados em treinar, eu passando tudo que aprendi desde quando sai de Três Lagoas”, ressaltou Zequinha Barbosa. Sobre as promessas de Três Lagoas, o atual técnico disse estar atento no trabalho do professor Reynaldo Abraão, inclusive, destacou duas promessas Ana Cordeiro e Pablo dos Anjos.

“Estou sempre observando o trabalho excepcional do professor Reynaldo Abraão, ele tem sempre revelado grandes atletas e tenho certeza que outros atletas olímpicos sairão daqui de Três Lagoas, é preciso confiar e acreditar”, disse.

Sobre os amigos de atletismo, Zequinha Barbosa reforça que o trabalho é em prol o atletismo do Brasil. “Até brinco que, a nossa amizade é uma tríplice aliança, onde está Joaquim vai estar o Agberto e o Zequinha Barbosa, e assim será. Estamos sempre conversando e agora buscando treinar esses jovens talentos para que o Brasil possa estar no lugar mais alto do pódio” finalizou o campeão.

Saiba mais na entrevista abaixo: