Zonas rurais de Três Lagoas recebem campanha de vacinação até sábado; veja cronograma

A Campanha de Multivacinação Rural 2024 continua em Três Lagoas. Nesta sexta-feira (23), o atendimento será das 8h às 11h, no Distrito de Garcias. No sábado (24), o Distrito de Arapuá e o Assentamento 20 de Março serão atendidos das 8h às 11h. A ação é promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O intuito é aumentar a cobertura vacinal, disponibilizando vacinação em locais específicos para crianças, adolescentes, adultos, idosos, cães e gatos. Para receber a dose, é necessário levar o cartão de vacina, juntamente com um documento de identificação. Já para os animais, o tutor deve levar apenas aqueles que têm a partir de 3 meses de idade juntamente com o cartão de vacina.

Continue Lendo...

Equipes da Central de Imunização e Controle e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da SMS estão percorrendo várias localidades da zona rural, e foram instalados postos de vacinação em pontos estratégicos para facilitar o acesso da população do campo e a atualização do cartão vacinal.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas