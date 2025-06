“A maior taxa de encarceramento do mundo”: juiz destaca situação prisional de MS e defende ressarcimento

A taxa de encarceramento de Mato Grosso do Sul está em 1º lugar no mundo, com a média de 742 presos a cada 100 mil habitantes. De acordo com estatísticas da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), no mês de abril deste ano, o sistema penitenciário em todo o Mato Grosso do Sul abrigava 23.119 internos, dos quais 15.166 em regime fechado e 7.953 em regime semiaberto, sendo 4.454 sob monitoração por tornozeleiras eletrônicas.

O mapa da população carcerária atualizado foi mostrado pelo juiz da 2ª Vara de Execução Penal do Interior, Dr. Luiz Felipe Medeiros, no encerramento do VII Congresso Internacional de Direitos Humanos, realizado em Paranaíba.

Para ele, a situação do sistema prisional de MS, dentro do cenário nacional, não é das piores e está numa situação administrável. “Só por ser fronteira com dois países que mais produzem entorpecentes no planeta, a Bolívia e o Paraguai, nós temos uma taxa de encarceramento muito alta. Mato Grosso do Sul se destaca por ter a maior taxa de encarceramento do mundo, com mais de 700 presos por mil habitantes”, salientou o magistrado.

Ele aponta que isso acontece pelo fluxo de pessoas de outros estados e de outros países que vêm aqui em busca da droga para levar para seus estados e países de origem, “o que causa uma explosão em nossa taxa de encarceramento”, acentuou.

“Dentro de um contexto nacional, muito ruim, MS não está entre os piores”, avaliou o magistrado. Ele observou que existe, desde 2017, uma ação no STF em que MS pede ressarcimento, “porque os presos são do Brasil inteiro, presos federais. Eu concordo plenamente, porque o custo hoje de uma pessoa presa para o Estado ultrapassa R$ 2 mil por mês. Então, o Estado de MS está arcando com um custo que não é dele”, pontuou.

O Dr. Luiz Felipe comentou ainda sobre o uso de tornozeleiras eletrônicas. Ele disse que, desde que foi implantada em MS, a monitoração eletrônica vem ganhando destaque nacional. A unidade de monitoramento de MS é referência nacional, ressaltou.

Atualmente, mais de 4 mil pessoas estão sendo monitoradas, sejam presos provisórios ou presos do regime semiaberto e aberto. A tornozeleira é um mecanismo que monitora e fiscaliza a pessoa presa, 24 horas por dia.

“Antigamente, aqui mesmo em Paranaíba, tinha um lugar onde os presos pernoitavam: eles entravam na unidade às 7 horas da noite e saíam às 6 horas da manhã, e ninguém sabia o que eles estavam fazendo, às vezes praticando delito ou fazendo outra coisa que não previa a lei. Com o monitoramento, isso acabou”, confirmou.

O magistrado aponta a eficácia da tornozeleira: “Se o juiz determinar que ele deve se recolher à sua casa às 19h e ele retornar às 19h e 1 minuto, vai soar o alarme na unidade de monitoramento e o preso pode ser penalizado. Sabemos onde ele está. A precisão do GPS é de 15 metros”, explicou. “Se ele atravessar a rua da casa dele, o alarme vai tocar. Funciona, e muito bem, na efetiva fiscalização dessa pessoa condenada”, atesta.