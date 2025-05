Autor de feminicídio é condenado a mais de 44 anos de prisão

Eurico Costa Machado foi condenado a 44 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, além de 139 dias-multa, pelo assassinato da ex-esposa Alessandra da Penha Cardoso, ocorrido no dia 29 de agosto de 2023.

O réu foi julgado nesta terça-feira (27) pelo Tribunal do Júri da comarca de Paranaíba, por feminicídio praticado por motivo torpe, mediante emboscada e com recurso que dificultou a defesa da vítima, em descumprimento de medida protetiva de urgência. O denunciado subtraiu ainda da propriedade da vítima uma pulseira, uma aliança e um anel.

O júri foi presidido pelo juiz da Vara Criminal, Dr. Edimilson Barbosa Ávila. Atuou na acusação o promotor público da comarca de Aparecida do Taboado, Dr. Matheus Macedo Cartapatti. Na defesa atuou um grupo de advogadas, coordenado pela Dra. Janete Machado Moreira.

Os jurados condenaram o réu por homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, IV (duas vezes) e VI, combinado com o parágrafo 7º, bem como pela prática do delito previsto no artigo 155 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a qualificadora do feminicídio foi utilizada como ponto de partida. Na segunda fase, os agravantes — motivo torpe e emboscada — foram acrescidos para o aumento da pena.