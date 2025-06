Júri condena homem a 28 anos por assassinato de mulher em 1994

Em sessão realizada nesta terça-feira (10), o Tribunal do Júri de Paranaíba condenou Hélio Lima de Souza a 28 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado, sem direito a benefícios. Ele foi considerado culpado pelo homicídio qualificado de Cleide Pedro da Silva, ocorrido em setembro de 1994.

O Conselho de Sentença reconheceu quatro qualificadoras: motivo fútil, asfixia, dissimulação e ocultação do crime. O réu foi condenado com base no artigo 121 do Código Penal. A vítima deixou uma filha de sete anos, que ficou órfã.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu entre a noite de 19 e a madrugada de 20 de setembro de 1994, no interior do Motel Castelo, às margens da BR-158, em Paranaíba. O julgamento teve início às 8h, com o sorteio dos jurados, e foi concluído às 15h30, com a leitura da sentença pelo juiz da Vara Criminal, Edimilson Barbosa Ávila.

“Essa é a resposta da sociedade, por meio dos jurados — uma resposta severa”, afirmou o magistrado ao prolatar a sentença. A sessão contou com a presença de estudantes de Direito, advogados e familiares da vítima.

Segundo os autos, o réu levou a vítima ao local do crime, onde a matou por asfixia, supostamente com a intenção de ocultar outro delito. Ele já tinha antecedentes por roubo, foi citado por edital e teve a revelia decretada. Hélio foi considerado foragido por quase 30 anos, até ser localizado e preso em novembro do ano passado, em Uberaba (MG).