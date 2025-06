Servente de pedreiro é condenado por maus-tratos a animal

JUSTIÇA EM 2026

Audiência pública em Campo Grande discutirá metas do Judiciário para 2026

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realiza, nesta segunda-feira (16 de junho), uma audiência pública. A audiência é para discutir as Metas Nacionais do Poder Judiciário para 2026. O encontro está marcado para as 19h, na Faculdade Insted, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 845, no Centro de Campo […]