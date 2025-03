Tribunal de Júri julga acusado de matar desafeto após troca de ofensas

De acordo com os autos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia do fato, a vítima e o denunciado teriam discutido, o que originou o registro de uma ocorrência policial.

As câmeras de segurança registraram o momento que a vítima foi alvejada no interior de seu veículo por um motociclista. Após diligências com oitiva de testemunhas, exames periciais , busca e apreensão domiciliar e interceptação e monitoramento de comunicações telefônicas, Bruno Aparecido de Souza foi identificado como autor do crime.

Ele acabou confessando a autoria do crime, descrevendo os fatos, Ele disse que depois da discussão acalorada com a vítima com a troca de ameaças de morte, pegou seu revólver calibre 38 e saiu de motocicleta.

O denunciado encontrou a vítima sozinho dentro de um carro e efetuou dois disparos, com a arma que ele possuía fugindo antes do crime.

A sessão será presidida pelo Juiz da Vara Criminal Dr. Edimilson Barbosa Ávila, com sorteio do corpo de jurados a partir das 8h, na sala de julgamentos do Fórum de Paranaíba