Tribunal do Júri julga ex-marido acusado de feminicídio

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Paranaíba realiza, nesta terça-feira (27/05), o julgamento do caso de feminicídio que abalou a cidade no dia 29 de agosto de 2023. De acordo com a denúncia do Poder Judiciário, o crime, ocorrido no bairro Santo Antônio, vitimou Alessandra da Penha Cardoso, 42 anos, morta pelo ex-marido Eurico Costa Machado, 52 anos, que se encontra recolhido e custodiado no Estabelecimento Penal de Paranaíba.

O delito, praticado no contexto de violência doméstica, teria sido motivado pelo inconformismo do acusado com o término do relacionamento. A sessão do Tribunal do Júri será presidida pelo juiz da Vara Criminal, Dr. Edimilson Barbosa Ávila. O promotor da comarca de Aparecida do Taboado, Dr. Matheus Macedo Cartapatti, atuará pelo Ministério Público de MS, enquanto a defesa será exercida por um grupo de advogados.

Relembre o caso

De acordo com os autos do processo, o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente quinze anos, no entanto, em razão de supostas traições do denunciado, a vítima decidiu pôr fim ao relacionamento.

Inconformado com o término da relação, o denunciado passou a perseguir e ameaçar a vítima, que procurou a Polícia para solicitar medidas protetivas, concedidas nove dias antes do crime.