Maracaju notifica pais sobre retirada de lotes de fórmulas da Nestlé

A Prefeitura de Maracaju emitiu um alerta aos pais e responsáveis sobre o recolhimento preventivo de lotes específicos de fórmulas infantis da Nestlé. A medida tem caráter preventivo, visando garantir a segurança alimentar das crianças.
O aviso foi publicado oficialmente pelos canais da administração municipal e orienta que os consumidores verifiquem os lotes de produtos adquiridos e, se necessário, devolvam-nos nos pontos indicados.
Motivo do recolhimento
Segundo a Prefeitura, o recolhimento está relacionado à possível inconsistência nos lotes identificados, que não representa risco imediato generalizado, mas que exige atenção redobrada dos responsáveis.
As autoridades municipais recomendam não utilizar os produtos afetados até que sejam substituídos ou devolvidos.
Orientações para pais e responsáveis
Para facilitar o processo de devolução, a Prefeitura informou que:
- Os lotes específicos podem ser conferidos nos canais oficiais da administração
- A devolução deve ser feita nos locais indicados pela Secretaria de Saúde
- Caso haja dúvidas, os pais podem entrar em contato com os canais de atendimento da Prefeitura
A medida segue protocolos de segurança alimentar e proteção do consumidor, garantindo que todas as crianças recebam produtos adequados e seguros.
Implicações e prevenção
Recolhimentos preventivos como este são práticas comuns na indústria alimentícia, especialmente em produtos destinados a crianças, e reforçam a importância de:
- Conferir datas de validade e lotes dos produtos
- Seguir orientações de órgãos públicos e fabricantes
- Reportar qualquer irregularidade percebida