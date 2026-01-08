Maracaju notifica pais sobre retirada de lotes de fórmulas da Nestlé

A Prefeitura de Maracaju emitiu um alerta aos pais e responsáveis sobre o recolhimento preventivo de lotes específicos de fórmulas infantis da Nestlé. A medida tem caráter preventivo, visando garantir a segurança alimentar das crianças.

O aviso foi publicado oficialmente pelos canais da administração municipal e orienta que os consumidores verifiquem os lotes de produtos adquiridos e, se necessário, devolvam-nos nos pontos indicados.

Motivo do recolhimento

Segundo a Prefeitura, o recolhimento está relacionado à possível inconsistência nos lotes identificados, que não representa risco imediato generalizado, mas que exige atenção redobrada dos responsáveis.

As autoridades municipais recomendam não utilizar os produtos afetados até que sejam substituídos ou devolvidos.

Orientações para pais e responsáveis

Para facilitar o processo de devolução, a Prefeitura informou que: