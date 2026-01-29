Projeto Energia com Cidadania troca lâmpadas antigas por LED em Três Lagoas

A Neoenergia Elektro leva a Três Lagoas, entre os dias 3 e 5 de fevereiro, o projeto Energia com Cidadania, que promove a troca gratuita de lâmpadas antigas por modelos de LED. A iniciativa, realizada em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), busca reduzir o consumo de energia e estimular hábitos mais sustentáveis entre os moradores.

A ação será realizada em unidades do CRAS e permite a substituição de até cinco lâmpadas por família, além de orientações sobre uso consciente da energia elétrica e economia na conta de luz.

Projeto Energia com Cidadania

Segundo a representante da Neoenergia Elektro, Pâmela Roca, cada unidade consumidora pode substituir até cinco lâmpadas antigas.

“O cliente que apresenta a conta de energia e um documento de identidade, levando até cinco lâmpadas, tem direito à troca por lâmpadas de LED”, afirmou.

De acordo com a representante, a mudança gera resultado imediato no consumo.

“É comprovado que as lâmpadas de LED reduzem significativamente o gasto de energia e fazem diferença no bolso das famílias”, destacou durante entrevista.

Além da substituição dos equipamentos, o projeto também orienta sobre hábitos conscientes.

“A gente sempre explica práticas simples, como aproveitar a luz natural, manter a vedação da geladeira e usar o ar-condicionado em torno de 23 graus”, explicou Pâmela.

A ação será realizada em unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. A estratégia busca descentralizar o atendimento e facilitar o acesso da população ao benefício.

Como Participar do Projeto

Para participar, é necessário ser morador de Três Lagoas e cliente residencial ou residencial baixa renda da Neoenergia Elektro. O interessado deve apresentar a conta de energia, documento de identidade do titular e as lâmpadas usadas para substituição.

O projeto integra o Programa de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Segundo a concessionária, a adesão cresce a cada edição.

“A cada ano percebemos que mais famílias participam e buscam essa oportunidade”, ressaltou Pâmela Roca.

Na quinta-feira, dia 5 de fevereiro, a ação contará com um evento especial no CRAS Ana Maria Moreira.

“Além da troca das lâmpadas, teremos orientações de segurança, conscientização e até brindes para os participantes”, adiantou.

Durante a entrevista, a Neoenergia também destacou avanços no reordenamento de cabos de telecomunicação em Três Lagoas.

“Hoje conseguimos mapear 100% do município e já é possível perceber melhorias no aspecto visual e, principalmente, na segurança”, afirmou a representante.

A concessionária orienta que a população comunique situações de risco pelos canais oficiais.

“Se o cliente identificar algum ponto perigoso, basta acionar o nosso atendimento para que a equipe avalie”, concluiu.

Confira o Cronograma de atendimento: