ENTREVISTA

Setor de celulose impulsiona empregos e inovação em MS, diz gerente da Eldorado

Empresa mantém um centro de treinamento com cerca de 50 cursos em várias áreas

Karina Anunciato

Eldorado Brasil em Três Lagoas (Foto: Reprodução/ EB)
Eldorado Brasil em Três Lagoas (Foto: Reprodução/ EB)

Durante entrevista à Rádio Massa Três Lagoas, para o programa Microfone Aberto, o gerente de competitividade e facilities da Eldorado Brasil, Josébio Esteves Gomes, destacou o papel estratégico da indústria de papel e celulose para a economia sul-mato-grossense. O setor é considerado uma das principais forças de desenvolvimento de Três Lagoas e de todo o estado.

“O setor industrial de Três Lagoas, em especial o de papel e celulose, vem sendo essa grande locomotiva. Ele não desenvolve apenas o município, mas praticamente todo o Mato Grosso do Sul, com grandes projetos que geram empregos e oportunidades”, afirmou.

Panorama do Setor de Celulose

Segundo Gomes, a capacidade instalada de produção já chega a 7,6 milhões de toneladas de celulose, mas os novos projetos devem elevar esse número para 16,7 milhões de toneladas nos próximos anos.

“Hoje o setor gera cerca de 20 mil empregos diretos. Em dois a três anos, esse número pode chegar a 43 mil, sem contar os 75 mil postos indiretos na cadeia de fornecedores, explicou.

A Eldorado, de acordo com o gerente, tem investido em tecnologia para aumentar a eficiência e reduzir impactos ambientais.

“Gostamos de fazer diferente, de quebrar paradigmas. Temos sistemas de monitoramento de incêndios, telemetria para máquinas e a usina termoelétrica Onça-Pintada, que gera energia verde para até 700 mil habitantes”, destacou.

Na questão ambiental, Gomes reforçou a responsabilidade da indústria. “Não conseguimos comercializar sem certificações florestais. Hoje temos 300 mil hectares de floresta plantada e mais 200 mil hectares de preservação, cuidando de fauna, recursos hídricos e reservas legais. Toda a nossa produção vem de reflorestamento de eucalipto, plantado especificamente para a colheita”.

Com objetivo de preparar mão de obra qualificada para atender o setor, a empresa mantém um centro de treinamento com cerca de 50 cursos em várias áreas.

Acompanhe a entrevista completa:

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciará no próximo 12 de junho os serviços de manutenção preventiva na Ponte Hélio Serejo – também conhecida como Ponte Maurício Joppert. Ela está localizada na BR-267/MS, sobre o Rio Paraná, entre Bataguassu (MS) e Presidente Epitácio (SP). Com 2,5 quilômetros de extensão, a estrutura é considerada […]