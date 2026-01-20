Veículos de Comunicação
ABERTURA DE EMPRESAS

Abertura de empresas bate recorde em MS e pequenos negócios lideram novas formalizações

Economia aquecida e formalização simplificada impulsionam microempreendedores no estado

Gabriela Porto

Pequenos negócios puxam crescimento de abertura de empresas em MS. - Foto: Reprodução / Sebrae-MS
Pequenos negócios puxam crescimento de abertura de empresas em MS. - Foto: Reprodução / Sebrae-MS

Mato Grosso do Sul inicia 2026 com um ritmo acelerado na formalização de empresas, mantendo a tendência de expansão observada nos últimos anos. De acordo com dados da Receita Federal, em 2025 foram criados 69.387 novos empreendimentos no estado, o maior número registrado entre 2021 e 2025, representando um aumento de 31% em relação a 2021.

Ao longo desse período, os pequenos negócios responderam por parcela significativa das formalizações, com participação anual entre 84% e 96%. O levantamento indica que a economia local tem se beneficiado do fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, consolidando a relevância dos microempreendedores individuais (MEI) para o desenvolvimento regional.

Primeiro quinzena de 2026 já mostra recorde de aberturas

Somente nos primeiros 15 dias de 2026, Mato Grosso do Sul contabilizou 3.100 empresas formalizadas, das quais 98% são pequenos negócios. Entre elas, a formalização como Microempreendedor Individual (MEI) se destacou, representando 87% do total. O Sebrae/MS oferece atendimento gratuito em todo o estado, auxiliando na orientação, formalização e expansão de novos empreendimentos.

Histórias de Sucesso e Formalização

Antoniel Gonçalves de Souza, 38 anos, formalizou-se como MEI para estruturar sua empresa de manutenção de computadores e ampliar oportunidades.

“Estou começando como MEI, mas futuramente pretendo migrar para Microempresa para crescer e ampliar meus ganhos”, afirmou.

Para ele, o contato com o Sebrae foi determinante para entender os benefícios da formalização.

Outro caso é o de Gabriel Bonifácio dos Santos, 19 anos, professor de música, que também se formalizou recentemente.

“Tenho otimismo para as conquistas deste ano. A formalização trouxe segurança e profissionalismo ao meu trabalho”, destacou.

Planejamento e formalização: passos essenciais para o sucesso

O analista-técnico do Sebrae/MS, Carlos Henrique Oliveira, enfatiza que o planejamento é fundamental antes da abertura de uma empresa.

“Muito além do desejo de empreender, é necessário organização. Planejar inclui definição de propósito, estruturação financeira e modelagem do negócio”, explica.

A formalização, segundo ele, garante profissionalização e acesso a benefícios, como tributação simplificada, maior credibilidade no mercado e direitos previdenciários, incluindo aposentadoria e auxílio-maternidade.

Mais informações podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento do Sebrae, pelo telefone 0800 570 0800, ou por meio do site ms.sebrae.com.br.

*Com informações do Sebrae/MS

