Abertura de empresas bate recorde em MS e pequenos negócios lideram novas formalizações

Mato Grosso do Sul inicia 2026 com um ritmo acelerado na formalização de empresas, mantendo a tendência de expansão observada nos últimos anos. De acordo com dados da Receita Federal, em 2025 foram criados 69.387 novos empreendimentos no estado, o maior número registrado entre 2021 e 2025, representando um aumento de 31% em relação a 2021.

Ao longo desse período, os pequenos negócios responderam por parcela significativa das formalizações, com participação anual entre 84% e 96%. O levantamento indica que a economia local tem se beneficiado do fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, consolidando a relevância dos microempreendedores individuais (MEI) para o desenvolvimento regional.

Primeiro quinzena de 2026 já mostra recorde de aberturas

Somente nos primeiros 15 dias de 2026, Mato Grosso do Sul contabilizou 3.100 empresas formalizadas, das quais 98% são pequenos negócios. Entre elas, a formalização como Microempreendedor Individual (MEI) se destacou, representando 87% do total. O Sebrae/MS oferece atendimento gratuito em todo o estado, auxiliando na orientação, formalização e expansão de novos empreendimentos.

Histórias de Sucesso e Formalização

Antoniel Gonçalves de Souza, 38 anos, formalizou-se como MEI para estruturar sua empresa de manutenção de computadores e ampliar oportunidades.

“Estou começando como MEI, mas futuramente pretendo migrar para Microempresa para crescer e ampliar meus ganhos”, afirmou.

Para ele, o contato com o Sebrae foi determinante para entender os benefícios da formalização.

Outro caso é o de Gabriel Bonifácio dos Santos, 19 anos, professor de música, que também se formalizou recentemente.