Acordo MERCOSUL-UE avança após aprovação do Conselho Europeu

O Brasil celebrou a aprovação pelo Conselho da União Europeia (UE) do Acordo de Parceria entre o MERCOSUL e a União Europeia, considerado um marco histórico para o comércio internacional da região.

O acordo, negociado por mais de 26 anos, tem como objetivo reduzir tarifas, simplificar procedimentos aduaneiros, aumentar a previsibilidade regulatória e atrair investimentos, beneficiando diretamente países do MERCOSUL, incluindo o Brasil e, consequentemente, Mato Grosso do Sul.

Segundo o Itamaraty, o pacto abrange cerca de 720 milhões de pessoas e representa um PIB conjunto superior a US$ 22 trilhões, consolidando-se como o maior acordo comercial já negociado pelo MERCOSUL e um dos mais relevantes da União Europeia.

Impactos para Mato Grosso do Sul

Especialistas destacam que o acordo pode gerar benefícios diretos ao mercado financeiro e à economia local. O Estado, com forte presença do agronegócio, indústria de alimentos e serviços logísticos, poderá aumentar suas exportações, especialmente de soja, carne bovina, milho e produtos processados, reduzindo custos de exportação para o mercado europeu.

“Para Mato Grosso do Sul, o acordo significa mais competitividade para empresas e cooperativas, acesso facilitado a mercados de alto valor e estímulo a investimentos em infraestrutura, tecnologia e transporte”, avalia Carla Menezes, economista e especialista em comércio internacional.

O pacto também abre espaço para investimentos estrangeiros diretos em setores estratégicos do Estado, incluindo indústrias de processamento de alimentos, logística e energias renováveis, podendo gerar novos empregos e fortalecer a arrecadação fiscal local.

Histórico das negociações e contexto econômico

As negociações entre MERCOSUL e UE começaram em 1999, mas enfrentaram desafios sobre subsídios agrícolas, normas ambientais e propriedade intelectual. O consenso do texto-base, fechado em 2019, representou uma oportunidade para destravar negociações que se arrastavam há décadas.

A aprovação pelo Conselho da UE é decisiva, mas o acordo só entrará em vigor após a ratificação pelos parlamentos de todos os países membros, incluindo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e os 27 Estados da União Europeia.