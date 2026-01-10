Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

MERCOSUL-UE

Acordo MERCOSUL-UE avança após aprovação do Conselho Europeu

A aprovação pelo Conselho da União Europeia, após mais de duas décadas de negociações, marca avanço histórico para o MERCOSUL e promete ampliar exportações e investimentos.

Gabriela Porto

Mercosul e União Europeia chegam a acordo de livre-comércio – Fotomontagem via imagens Pixabay
Mercosul e União Europeia chegam a acordo de livre-comércio – Fotomontagem via imagens Pixabay

O Brasil celebrou a aprovação pelo Conselho da União Europeia (UE) do Acordo de Parceria entre o MERCOSUL e a União Europeia, considerado um marco histórico para o comércio internacional da região.

O acordo, negociado por mais de 26 anos, tem como objetivo reduzir tarifas, simplificar procedimentos aduaneiros, aumentar a previsibilidade regulatória e atrair investimentos, beneficiando diretamente países do MERCOSUL, incluindo o Brasil e, consequentemente, Mato Grosso do Sul.

Segundo o Itamaraty, o pacto abrange cerca de 720 milhões de pessoas e representa um PIB conjunto superior a US$ 22 trilhões, consolidando-se como o maior acordo comercial já negociado pelo MERCOSUL e um dos mais relevantes da União Europeia.

Impactos para Mato Grosso do Sul

Especialistas destacam que o acordo pode gerar benefícios diretos ao mercado financeiro e à economia local. O Estado, com forte presença do agronegócio, indústria de alimentos e serviços logísticos, poderá aumentar suas exportações, especialmente de soja, carne bovina, milho e produtos processados, reduzindo custos de exportação para o mercado europeu.

“Para Mato Grosso do Sul, o acordo significa mais competitividade para empresas e cooperativas, acesso facilitado a mercados de alto valor e estímulo a investimentos em infraestrutura, tecnologia e transporte”, avalia Carla Menezes, economista e especialista em comércio internacional.

O pacto também abre espaço para investimentos estrangeiros diretos em setores estratégicos do Estado, incluindo indústrias de processamento de alimentos, logística e energias renováveis, podendo gerar novos empregos e fortalecer a arrecadação fiscal local.

Histórico das negociações e contexto econômico

As negociações entre MERCOSUL e UE começaram em 1999, mas enfrentaram desafios sobre subsídios agrícolas, normas ambientais e propriedade intelectual. O consenso do texto-base, fechado em 2019, representou uma oportunidade para destravar negociações que se arrastavam há décadas.

A aprovação pelo Conselho da UE é decisiva, mas o acordo só entrará em vigor após a ratificação pelos parlamentos de todos os países membros, incluindo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e os 27 Estados da União Europeia.

Notícias Relacionadas

Oportunidades financeiras e comerciais

Analistas do setor financeiro apontam que o pacto pode contribuir para redução do risco cambial e maior previsibilidade para empresas exportadoras de Mato Grosso do Sul, estimulando operações de comércio exterior com contratos de longo prazo.

Além disso, o acordo promove harmonização de normas técnicas e sanitárias, algo crucial para produtores de carne, leite e grãos do Estado, garantindo menor rejeição de cargas e maior eficiência logística.

“O MERCOSUL deixa de ser apenas um bloco regional e se torna uma alternativa atraente para investidores europeus, o que deve impactar diretamente setores-chave de Mato Grosso do Sul e ampliar o fluxo de capitais”, destaca Menezes.

Desafios e perspectivas futuras

Para aproveitar plenamente o acordo, especialistas alertam para a necessidade de modernização da infraestrutura logística, como ferrovias, rodovias e portos, e inovação tecnológica em setores produtivos.

A assinatura formal do pacto deve ocorrer ainda em 2026, abrindo caminho para que empresas sul-mato-grossenses e setores estratégicos do Estado se integrem de forma competitiva ao mercado europeu, com previsões de crescimento de exportações e investimentos sustentáveis nos próximos anos.

“O acordo é estratégico e econômico. Ele fortalece o MERCOSUL, amplia oportunidades para Mato Grosso do Sul e coloca o Estado em uma posição de destaque no comércio internacional”, conclui Carla Menezes.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
O projeto, que representa um investimento de aproximadamente R$ 16 bilhões, marcará a sexta unidade do setor de celulose no estado. Foto: Divulgação.

ECONOMIA E INFRAESTRUTURA

Secretário da Semadesc visita área da futura fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, realizou nesta quinta-feira (8) uma visita técnica às futuras instalações da fábrica de celulose da Bracell, localizada em Bataguassu, município do interior de Mato Grosso do Sul. O projeto, que representa um investimento de aproximadamente R$ 16 bilhões, marcará a sexta unidade […]