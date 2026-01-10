Acordo MERCOSUL-UE avança após aprovação do Conselho Europeu

O Brasil celebrou a aprovação pelo Conselho da União Europeia (UE) do Acordo de Parceria entre o MERCOSUL e a União Europeia, considerado um marco histórico para o comércio internacional da região.
O acordo, negociado por mais de 26 anos, tem como objetivo reduzir tarifas, simplificar procedimentos aduaneiros, aumentar a previsibilidade regulatória e atrair investimentos, beneficiando diretamente países do MERCOSUL, incluindo o Brasil e, consequentemente, Mato Grosso do Sul.
Segundo o Itamaraty, o pacto abrange cerca de 720 milhões de pessoas e representa um PIB conjunto superior a US$ 22 trilhões, consolidando-se como o maior acordo comercial já negociado pelo MERCOSUL e um dos mais relevantes da União Europeia.
Impactos para Mato Grosso do Sul
Especialistas destacam que o acordo pode gerar benefícios diretos ao mercado financeiro e à economia local. O Estado, com forte presença do agronegócio, indústria de alimentos e serviços logísticos, poderá aumentar suas exportações, especialmente de soja, carne bovina, milho e produtos processados, reduzindo custos de exportação para o mercado europeu.
“Para Mato Grosso do Sul, o acordo significa mais competitividade para empresas e cooperativas, acesso facilitado a mercados de alto valor e estímulo a investimentos em infraestrutura, tecnologia e transporte”, avalia Carla Menezes, economista e especialista em comércio internacional.
O pacto também abre espaço para investimentos estrangeiros diretos em setores estratégicos do Estado, incluindo indústrias de processamento de alimentos, logística e energias renováveis, podendo gerar novos empregos e fortalecer a arrecadação fiscal local.
Histórico das negociações e contexto econômico
As negociações entre MERCOSUL e UE começaram em 1999, mas enfrentaram desafios sobre subsídios agrícolas, normas ambientais e propriedade intelectual. O consenso do texto-base, fechado em 2019, representou uma oportunidade para destravar negociações que se arrastavam há décadas.
A aprovação pelo Conselho da UE é decisiva, mas o acordo só entrará em vigor após a ratificação pelos parlamentos de todos os países membros, incluindo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e os 27 Estados da União Europeia.
Oportunidades financeiras e comerciais
Analistas do setor financeiro apontam que o pacto pode contribuir para redução do risco cambial e maior previsibilidade para empresas exportadoras de Mato Grosso do Sul, estimulando operações de comércio exterior com contratos de longo prazo.
Além disso, o acordo promove harmonização de normas técnicas e sanitárias, algo crucial para produtores de carne, leite e grãos do Estado, garantindo menor rejeição de cargas e maior eficiência logística.
“O MERCOSUL deixa de ser apenas um bloco regional e se torna uma alternativa atraente para investidores europeus, o que deve impactar diretamente setores-chave de Mato Grosso do Sul e ampliar o fluxo de capitais”, destaca Menezes.
Desafios e perspectivas futuras
Para aproveitar plenamente o acordo, especialistas alertam para a necessidade de modernização da infraestrutura logística, como ferrovias, rodovias e portos, e inovação tecnológica em setores produtivos.
A assinatura formal do pacto deve ocorrer ainda em 2026, abrindo caminho para que empresas sul-mato-grossenses e setores estratégicos do Estado se integrem de forma competitiva ao mercado europeu, com previsões de crescimento de exportações e investimentos sustentáveis nos próximos anos.
“O acordo é estratégico e econômico. Ele fortalece o MERCOSUL, amplia oportunidades para Mato Grosso do Sul e coloca o Estado em uma posição de destaque no comércio internacional”, conclui Carla Menezes.