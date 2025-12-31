Alistamento Militar 2026 começa em 1º de janeiro para homens e mulheres

O alistamento militar para 2026 começa no dia 1º de janeiro e traz uma novidade importante. Mulheres poderão se inscrever voluntariamente para o serviço militar, repetindo o processo iniciado em 2024. A obrigatoriedade, no entanto, permanece para os homens que completam 18 anos em 2026. O prazo para inscrições vai até 30 de junho do próximo ano, e o processo poderá ser feito tanto de forma online quanto presencial, nas Juntas de Serviço Militar espalhadas pelo Brasil.
Alistamento obrigatório para homens
Para os homens, o alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que completam 18 anos. Aqueles que não realizarem a inscrição dentro do prazo poderão enfrentar uma série de consequências legais. Entre elas, a impossibilidade de obter carteira profissional, registro de diploma ou matrícula em instituições de ensino. Além disso, será difícil obter passaporte e ingressar em concursos públicos. O Decreto nº 57.654/1966, que regulamenta o serviço militar, estabelece essas e outras penalidades para quem não cumprir a obrigação.
Mulheres também têm a oportunidade
Desde 2024, as mulheres podem se inscrever no alistamento militar, e em 2026 o número de vagas para elas foi ampliado. Serão 1.467 vagas distribuídas entre as Forças Armadas: 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 157 para a Marinha. O número de municípios participantes também aumentou, passando de 28 cidades em 2025 para 145 municípios de 21 estados e Distrito Federal em 2026.
O programa tem atraído um número crescente de mulheres. Em 2025, 33.721 mulheres se alistaram. As candidatas passarão por etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. Após a incorporação, o treinamento terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por até oito anos, caso haja interesse e aprovação das Forças Armadas.
Como se inscrever
O alistamento pode ser feito de duas maneiras: pela internet, no site oficial do Alistamento On-line, ou presencialmente, nas Juntas de Serviço Militar. Para quem mora no exterior, também é possível realizar o processo online. Os interessados devem preencher um formulário com dados pessoais e, se selecionados, seguir para as etapas seguintes de seleção.
Consequências para quem não se alistar
Quem não se alistar dentro do prazo ficará em débito com o serviço militar e não poderá usufruir de diversos direitos e serviços. Além disso, estará sujeito a penalidades legais que dificultarão sua vida profissional e pessoal.