Alistamento Militar 2026 começa em 1º de janeiro para homens e mulheres

O alistamento militar para 2026 começa no dia 1º de janeiro e traz uma novidade importante. Mulheres poderão se inscrever voluntariamente para o serviço militar, repetindo o processo iniciado em 2024. A obrigatoriedade, no entanto, permanece para os homens que completam 18 anos em 2026. O prazo para inscrições vai até 30 de junho do próximo ano, e o processo poderá ser feito tanto de forma online quanto presencial, nas Juntas de Serviço Militar espalhadas pelo Brasil.

Alistamento obrigatório para homens

Para os homens, o alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que completam 18 anos. Aqueles que não realizarem a inscrição dentro do prazo poderão enfrentar uma série de consequências legais. Entre elas, a impossibilidade de obter carteira profissional, registro de diploma ou matrícula em instituições de ensino. Além disso, será difícil obter passaporte e ingressar em concursos públicos. O Decreto nº 57.654/1966, que regulamenta o serviço militar, estabelece essas e outras penalidades para quem não cumprir a obrigação.

Mulheres também têm a oportunidade

Desde 2024, as mulheres podem se inscrever no alistamento militar, e em 2026 o número de vagas para elas foi ampliado. Serão 1.467 vagas distribuídas entre as Forças Armadas: 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 157 para a Marinha. O número de municípios participantes também aumentou, passando de 28 cidades em 2025 para 145 municípios de 21 estados e Distrito Federal em 2026.