ANP autoriza Petrobras a ampliar importação de gás boliviano e beneficia MS

A Petrobras recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para ampliar a importação de gás natural da Bolívia, beneficiando diretamente Mato Grosso do Sul com o aumento da arrecadação de ICMS. A decisão, publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira, 31, permite a importação de até 20 milhões de metros cúbicos diários pelo período de dois anos.

O gás boliviano será entregue principalmente por Corumbá (MS), porta de entrada do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), e também por Cáceres (MT), onde se conecta ao ramal Lateral Cuiabá, da GasOcidente. Segundo a Petrobras, o mercado abrange todo o país, exceto a região Norte, incluindo ainda o setor termelétrico de Mato Grosso.

Arrecadação reforçada para MS

Mato Grosso do Sul se beneficia integralmente do ICMS sobre a importação, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o imposto é devido ao estado onde se encontra o estabelecimento importador, neste caso, a Petrobras em Corumbá. É neste ponto que ocorre a nacionalização e o desembaraço fiscalizador, completando a transferência de titularidade do gás.