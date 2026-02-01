Avanço do Corredor Bioceânico altera dinâmica das rodovias federais em MS

Oaumento do fluxo de veículos nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, impulsionado pelo avanço do Corredor Bioceânico e pela instalação de novas indústrias, tem alterado a dinâmica do trânsito e ampliado os desafios à segurança viária.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul, o inspetor João Paulo Pinheiro Bueno analisa os impactos desse crescimento e o papel da PRF nas rodovias.

O que diferencia a PRF das outras instituições policiais do país?

JOÃO PAULO BUENO A Polícia Rodoviária Federal é a polícia ostensiva da União. Não existe outra polícia, em nível de governo federal, que faça o nosso trabalho. A atuação da PRF se dá nas rodovias federais, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas em todo o país. Somos responsáveis pela fiscalização dessas rodovias e atuamos de maneira muito forte tanto na segurança viária quanto no combate ao crime. É uma polícia presente em todo o território nacional.

Mato Grosso do Sul vive um novo momento com a chegada de indústrias, o avanço do Corredor Bioceânico e o aumento do fluxo de veículos. Esse impacto já é perceptível nas rodovias federais?

JOÃO PAULO BUENO Sim, sem dúvida. Se a gente observar, é fácil notar que, de uns dez anos para cá, o fluxo de veículos mudou completamente. Claro que existe a expectativa com o Corredor Bioceânico, mas esse aumento não está ligado só a ele. Está ligado ao desenvolvimento do estado como um todo. Hoje, nossas rodovias têm um fluxo muito maior, tanto de veículos de carga quanto de passeio, e isso tende a crescer ainda mais com a consolidação do corredor.

E, já é possível perceber aumento no fluxo de veículos estrangeiros circulando pelo estado?

JOÃO PAULO BUENO Sim. Mato Grosso do Sul sempre teve um fluxo significativo de veículos estrangeiros, principalmente por ser um estado de fronteira. Isso ocorre, por exemplo, na divisa com a Bolívia, e também na fronteira com o Paraguai. Com a chegada do Corredor Bioceânico, além desses países, veículos do Chile e da Argentina também devem passar a circular com mais frequência pelo estado. Esse aumento é algo que a gente já espera.

Como a PRF tem se preparado para lidar com esse aumento no fluxo, especialmente de veículos estrangeiros?

JOÃO PAULO BUENO A PRF investe muito na integração com os países vizinhos. Temos uma universidade corporativa, em Florianópolis (SC), onde recebemos forças de segurança de outros países para fortalecer essa cooperação internacional. Além disso, criamos uma cartilha do Mercosul, que traz a legislação de trânsito brasileira traduzida para o espanhol e para as línguas dos países vizinhos. O visitante que vem ao Brasil pode acessar esse material pelo site ou aplicativo e saber exatamente quais são as regras e exigências aqui, que muitas vezes são diferentes dos países vizinhos.

Na região de fronteira, quais tipos de crimes têm chamado mais atenção da PRF nos últimos anos?

JOÃO PAULO BUENO A principal característica de Mato Grosso do Sul, historicamente, é o tráfico de drogas. Isso sempre existiu no estado e vem aumentando ao longo dos anos. O que a gente percebe é uma mudança no perfil. Antes, a maconha era o principal foco das apreensões. Hoje, o tráfico de cocaína cresceu muito. Para se ter uma ideia, há cerca de cinco anos, as apreensões giravam em torno de duas toneladas. Em 2025, chegamos a 14 toneladas de cocaína apreendidas. Isso mostra que as organizações criminosas estão usando o estado como rota. É uma droga muito mais lesiva e com um valor financeiro muito alto agregado.