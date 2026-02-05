Veículos de Comunicação
MERCADO IMOBILIÁRIO

Balneário em Bonito é colocado em leilão com lance inicial de R$ 15 milhões

Gabriela Porto

Balneário localizado em Bonito, com mais de 35 hectares e estrutura turística completa. - Foto: Divulgação

Um dos cenários mais emblemáticos do ecoturismo brasileiro passa a integrar o mercado de grandes ativos imobiliários. Um balneário localizado em Bonito, município reconhecido internacionalmente pelo turismo sustentável e pelas águas cristalinas, foi colocado em leilão eletrônico com lance inicial de R$ 15 milhões.

O imóvel pertence ao Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul (SESC/MS) e está inserido em uma área rural com mais de 35 hectares. A propriedade reúne características naturais e estruturais que a tornam um ativo singular, com potencial para exploração turística, eventos, lazer ou projetos privados de grande porte.

Localização estratégica no principal polo turístico do Estado

A estância está situada a pouco mais de 13 quilômetros do centro urbano de Bonito, com acesso pela Estrada da Fazenda São Geraldo, no mesmo trajeto que leva a atrativos turísticos já consolidados da região. A localização favorece tanto o fluxo turístico quanto a logística de acesso, mantendo o equilíbrio entre proximidade urbana e preservação ambiental.

Inserido em uma das regiões mais valorizadas do Estado, o imóvel se destaca por estar em um território onde a atividade turística é regulamentada e associada à conservação ambiental.

Rios, cachoeiras e áreas naturais preservadas

O balneário é banhado por cursos d’água conhecidos na região, como os rios Formosinho e Anhumas, que cortam a propriedade formando quedas naturais e áreas de banho. As características naturais são um dos principais diferenciais do imóvel, alinhadas ao perfil de ecoturismo que consagrou Bonito no cenário nacional e internacional.

A área total ultrapassa 351 mil metros quadrados, o que permite diferentes possibilidades de uso, respeitando as normas ambientais vigentes.

Estrutura pronta para uso turístico

Além dos atrativos naturais, a propriedade conta com uma série de benfeitorias já instaladas. Entre elas estão quiosques em alvenaria com churrasqueiras, redário estruturado com capacidade para dezenas de redes, parque infantil, piscina, cozinha industrial e um salão principal com capacidade para cerca de 120 pessoas.

A infraestrutura existente reduz a necessidade de investimentos iniciais para operação turística ou realização de eventos, tornando o imóvel ainda mais atrativo para investidores.

Leilão eletrônico aberto ao público

A venda será realizada por meio de leilão eletrônico, conduzido por leiloeiro oficial credenciado. Pessoas físicas e jurídicas de qualquer região do país podem participar, desde que cumpram os critérios de credenciamento previstos no edital.

O processo teve início na primeira semana de fevereiro e segue aberto até o dia 25, quando os lances serão encerrados às 14 horas, no horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Visitação pode ser agendada

Interessados têm a possibilidade de realizar vistoria presencial no imóvel, mediante agendamento prévio junto ao SESC/MS. As visitas ocorrem em dias úteis, permitindo que potenciais compradores avaliem de perto as condições da área, das construções e do entorno natural.

Edital reúne todas as regras

Todas as informações sobre participação, envio de lances e documentação necessária estão detalhadas no edital do leilão, disponível na plataforma da casa leiloeira responsável. O aviso oficial da venda foi publicado no Diário Oficial do Estado, garantindo transparência ao processo.

