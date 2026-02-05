Balneário em Bonito é colocado em leilão com lance inicial de R$ 15 milhões

Um dos cenários mais emblemáticos do ecoturismo brasileiro passa a integrar o mercado de grandes ativos imobiliários. Um balneário localizado em Bonito, município reconhecido internacionalmente pelo turismo sustentável e pelas águas cristalinas, foi colocado em leilão eletrônico com lance inicial de R$ 15 milhões.

O imóvel pertence ao Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul (SESC/MS) e está inserido em uma área rural com mais de 35 hectares. A propriedade reúne características naturais e estruturais que a tornam um ativo singular, com potencial para exploração turística, eventos, lazer ou projetos privados de grande porte.

Localização estratégica no principal polo turístico do Estado

A estância está situada a pouco mais de 13 quilômetros do centro urbano de Bonito, com acesso pela Estrada da Fazenda São Geraldo, no mesmo trajeto que leva a atrativos turísticos já consolidados da região. A localização favorece tanto o fluxo turístico quanto a logística de acesso, mantendo o equilíbrio entre proximidade urbana e preservação ambiental.

Inserido em uma das regiões mais valorizadas do Estado, o imóvel se destaca por estar em um território onde a atividade turística é regulamentada e associada à conservação ambiental.

Rios, cachoeiras e áreas naturais preservadas

O balneário é banhado por cursos d’água conhecidos na região, como os rios Formosinho e Anhumas, que cortam a propriedade formando quedas naturais e áreas de banho. As características naturais são um dos principais diferenciais do imóvel, alinhadas ao perfil de ecoturismo que consagrou Bonito no cenário nacional e internacional.

A área total ultrapassa 351 mil metros quadrados, o que permite diferentes possibilidades de uso, respeitando as normas ambientais vigentes.