BNDES libera R$ 350 mi para Rumo ampliar transporte ferroviário no MS e MT

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 350 milhões para a Rumo Logística ampliar a capacidade de transporte de biocombustíveis na Malha Norte, que opera nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os recursos serão destinados à aquisição de seis locomotivas híbridas e pelo menos 160 vagões-tanque, com destaque para o transporte de etanol de milho produzido na região Centro-Oeste.

O financiamento é proveniente do Fundo Clima, instrumento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), administrado pelo BNDES, que apoia projetos e aquisições de equipamentos com potencial de redução de emissões de gases de efeito estufa e promoção de sustentabilidade. Com a implantação das novas composições, a capacidade de transporte anual de biocombustíveis será ampliada em 928 mil m³, equivalente a um aumento de 32% em relação ao volume transportado em 2024.

Financiamento e Sustentabilidade

As locomotivas híbridas combinam dois sistemas de tração primários: um motor a combustão interna, como o diesel, e um motor elétrico alimentado por baterias ou geradores. O arranjo permite que o motor de combustão funcione em regimes ótimos para gerar eletricidade ou fornecer tração direta, enquanto o sistema elétrico complementa a potência, armazena energia recuperada em frenagens regenerativas e reduz picos de consumo, aumentando a eficiência operacional e diminuindo a emissão de CO₂.

O projeto estima uma redução de 62,3 mil toneladas de CO₂ por ano com a substituição parcial do transporte rodoviário pelo ferroviário, modalidade que apresenta emissões cerca de oito vezes menores por tonelada-quilômetro útil (TKU).