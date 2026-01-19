Veículos de Comunicação
FINANCIAMENTO

BNDES libera R$ 350 mi para Rumo ampliar transporte ferroviário no MS e MT

Recursos do Fundo Clima financiarão locomotivas híbridas e 160 vagões-tanque.

Gabriela Porto

Com R$ 350 mi do BNDES, Rumo compra locomotivas híbridas e 160 vagões. - Foto: Rumo Logística
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 350 milhões para a Rumo Logística ampliar a capacidade de transporte de biocombustíveis na Malha Norte, que opera nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os recursos serão destinados à aquisição de seis locomotivas híbridas e pelo menos 160 vagões-tanque, com destaque para o transporte de etanol de milho produzido na região Centro-Oeste.

O financiamento é proveniente do Fundo Clima, instrumento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), administrado pelo BNDES, que apoia projetos e aquisições de equipamentos com potencial de redução de emissões de gases de efeito estufa e promoção de sustentabilidade. Com a implantação das novas composições, a capacidade de transporte anual de biocombustíveis será ampliada em 928 mil m³, equivalente a um aumento de 32% em relação ao volume transportado em 2024.

Financiamento e Sustentabilidade

As locomotivas híbridas combinam dois sistemas de tração primários: um motor a combustão interna, como o diesel, e um motor elétrico alimentado por baterias ou geradores. O arranjo permite que o motor de combustão funcione em regimes ótimos para gerar eletricidade ou fornecer tração direta, enquanto o sistema elétrico complementa a potência, armazena energia recuperada em frenagens regenerativas e reduz picos de consumo, aumentando a eficiência operacional e diminuindo a emissão de CO₂.

O projeto estima uma redução de 62,3 mil toneladas de CO₂ por ano com a substituição parcial do transporte rodoviário pelo ferroviário, modalidade que apresenta emissões cerca de oito vezes menores por tonelada-quilômetro útil (TKU).

Malha Norte e integração logística

A Malha Norte é o principal modal ferroviário da Rumo no Centro-Oeste, conectando as regiões produtoras de biocombustíveis ao Sudeste. A expansão permitirá que a empresa aumente a logística de etanol de milho, além de apoiar a futura planta da Atvos em Costa Rica (MS), fortalecendo a integração da cadeia produtiva regional.

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias do país, com mais de 13 mil quilômetros de malha, 1.200 locomotivas, 33 mil vagões, seis terminais portuários e 10 terminais de transbordo, e mais de 8 mil colaboradores. A empresa é reconhecida internacionalmente por seu compromisso com a sustentabilidade, integrando o Índice Dow Jones de Sustentabilidade e a carteira do ISE B3, referência nacional para companhias com práticas ESG destacadas.

*Com informações da Agência BNDES de Notícias

