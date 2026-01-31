Brasil chega a 52 frigoríficos habilitados para exportar carne à Indonésia

A Indonésia anunciou nesta quinta-feira (29/1) a habilitação de mais 14 frigoríficos brasileiros para exportação de carne bovina. Entre as unidades incluídas no novo lote estão duas localizadas em Mato Grosso do Sul: Campo Grande e Anastácio.

Com essa decisão, o número total de frigoríficos brasileiros autorizados a enviar carne bovina ao país asiático chega a 52, um crescimento significativo em relação às 17 plantas liberadas em setembro de 2025. A ampliação do acesso ao mercado indonésio reforça a importância do Brasil como fornecedor global de proteínas e destaca o potencial de expansão do agronegócio brasileiro na Ásia.

A auditoria das plantas habilitadas foi realizada em dezembro de 2025 por uma missão técnica da Indonésia, que avaliou os padrões de qualidade e segurança alimentar exigidos pelo mercado local. Os frigoríficos que passaram pelos critérios rigorosos agora podem atender a uma demanda crescente por carne bovina, impulsionada pelo aumento do consumo no Sudeste Asiático.

Impacto econômico e estratégico para MS

O setor agropecuário brasileiro vê na expansão das exportações para a Indonésia uma oportunidade estratégica para diversificação de mercados. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o país asiático é um dos maiores importadores de carne bovina do mundo, e o acesso a novas plantas brasileiras representa incremento econômico relevante para os estados produtores.

Mato Grosso do Sul, que possui forte tradição na pecuária, comemora a inclusão de suas unidades na lista indonésia. A cidade de Campo Grande abriga um dos frigoríficos mais modernos do país, equipado com tecnologia de ponta para controle sanitário e rastreabilidade do produto. Já Anastácio se destaca pela capacidade de processamento e pelo atendimento a padrões internacionais de segurança alimentar.