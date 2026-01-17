Caarapó recebe R$ 24,7 milhões em reformas para escolas estaduais

O município de Caarapó, localizado no interior de Mato Grosso do Sul, recebeu um pacote de reformas em cinco escolas estaduais, com investimentos que somam R$ 24,7 milhões. As obras, entregues nesta quinta-feira (15), têm como objetivo melhorar a infraestrutura escolar e proporcionar aos alunos um ambiente mais moderno e adequado para o aprendizado.
O evento de inauguração das reformas ocorreu na Escola Estadual Cleusa Aparecida Vargas Galhardo, que recebeu uma reforma completa, incluindo melhorias de acessibilidade, com investimentos de R$ 3,8 milhões.
Reformas em diversas escolas estaduais
Além da Escola Cleusa Aparecida, outras unidades educacionais de Caarapó foram contempladas com reformas importantes, que incluem ampliação de espaços e modernização de estruturas. As escolas reformadas foram:
- Escola Estadual Arcênio Rojas: R$ 4,5 milhões
- Escola Estadual Frei João Damasceno: R$ 7,8 milhões (localizada no distrito de Nova América)
- Escola Padre José de Anchieta: R$ 5,9 milhões (distrito de Crisaltina)
- Escola Indígena YvY Poty: R$ 2,6 milhões (incluindo reforma e construção de quadra de esportes)
O governador em exercício destacou que essas reformas são um reflexo do compromisso contínuo do Estado com a educação. “Nosso objetivo é oferecer um ambiente adequado e moderno para os alunos, contribuindo para a melhoria do aprendizado e para o crescimento de Mato Grosso do Sul“, afirmou o governador.
Resultados positivos na educação
O secretário adjunto de Educação, Sérgio Gonçalves, lembrou que, com as reformas, o município vem alcançando bons índices educacionais. “Esses investimentos são parte de um trabalho que visa a qualidade do ensino, e os resultados já estão aparecendo”, destacou o secretário.
Investimentos também em infraestrutura e saneamento
Além das reformas nas escolas, o evento também incluiu a entrega da obra de ampliação da rede de esgoto de Caarapó, com a instalação de 1.406 novas ligações domiciliares. O investimento, promovido pela Sanesul (Empresa de Saneamento de MS), é parte do Programa Avançar Cidades e contribui para a universalização do esgoto na cidade, alcançando já 63% da cobertura.
O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, enfatizou que esses projetos de saneamento são essenciais para melhorar a qualidade de vida da população de Caarapó. “Saneamento é sinônimo de saúde, e a universalização do esgoto é uma das nossas prioridades”, afirmou.
Visitas a outras obras importantes
Durante a visita, o governador também aproveitou para vistoriar outras obras na cidade, como a ampliação da Escola Frei João Damasceno, que agora conta com espaço para atender 200 estudantes em tempo integral.
A prefeita de Caarapó, Maria Lurdes Portugal, destacou o impacto dos investimentos na cidade. “Os projetos de infraestrutura e educação são fundamentais para o crescimento de Caarapó. Estamos muito gratos ao governo estadual por essas entregas”, afirmou a prefeita.
Compromisso com a educação e a qualidade de vida
Os investimentos em educação e infraestrutura demonstram o compromisso do Estado em garantir um futuro melhor para os estudantes e em proporcionar qualidade de vida à população de Caarapó. Com esses novos projetos, a cidade se aproxima cada vez mais de um desenvolvimento sustentável e de qualidade.