Caarapó recebe R$ 24,7 milhões em reformas para escolas estaduais

O município de Caarapó, localizado no interior de Mato Grosso do Sul, recebeu um pacote de reformas em cinco escolas estaduais, com investimentos que somam R$ 24,7 milhões. As obras, entregues nesta quinta-feira (15), têm como objetivo melhorar a infraestrutura escolar e proporcionar aos alunos um ambiente mais moderno e adequado para o aprendizado.

O evento de inauguração das reformas ocorreu na Escola Estadual Cleusa Aparecida Vargas Galhardo, que recebeu uma reforma completa, incluindo melhorias de acessibilidade, com investimentos de R$ 3,8 milhões.

Reformas em diversas escolas estaduais

Além da Escola Cleusa Aparecida, outras unidades educacionais de Caarapó foram contempladas com reformas importantes, que incluem ampliação de espaços e modernização de estruturas. As escolas reformadas foram:

Escola Estadual Arcênio Rojas : R$ 4,5 milhões

: R$ 4,5 milhões Escola Estadual Frei João Damasceno : R$ 7,8 milhões (localizada no distrito de Nova América)

: R$ 7,8 milhões (localizada no distrito de Nova América) Escola Padre José de Anchieta : R$ 5,9 milhões (distrito de Crisaltina)

: R$ 5,9 milhões (distrito de Crisaltina) Escola Indígena YvY Poty: R$ 2,6 milhões (incluindo reforma e construção de quadra de esportes)

O governador em exercício destacou que essas reformas são um reflexo do compromisso contínuo do Estado com a educação. “Nosso objetivo é oferecer um ambiente adequado e moderno para os alunos, contribuindo para a melhoria do aprendizado e para o crescimento de Mato Grosso do Sul“, afirmou o governador.

Resultados positivos na educação

O secretário adjunto de Educação, Sérgio Gonçalves, lembrou que, com as reformas, o município vem alcançando bons índices educacionais. “Esses investimentos são parte de um trabalho que visa a qualidade do ensino, e os resultados já estão aparecendo”, destacou o secretário.